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シグマ光機　大幅に続伸、22年5月期第1四半期の営業利益193.1％増、要素部品事業が堅調／新興市場スナップショット

2021年10月8日 09:20

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記事提供元：フィスコ


*09:20JST <7713> シグマ光機 1860 +51
大幅に続伸。22年5月期第1四半期（21年6-8月）の営業利益を前年同期比193.1％増の3.51億円と発表している。要素部品事業で大学・国立研究開発法人向け研究開発分野などが堅調に推移したほか、民間企業向け研究開発分野や産業分野でも持ち直しの動きが見られた。通期予想は前期比10.8％増の10.90億円で据え置いた。進捗率は32.2％に達しており、第1四半期の好調なスタートが評価されているようだ。《ST》

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