ノジェス“雪の結晶”クリスマスジュエリー、ホワイトラブラドライト輝く透かし柄リング＆ネックレス

ノジェス(NOJESS)から、クリスマスジュエリーにぴったりの2021年冬コレクションが登場。

■“初雪の結晶”イメージのクリスマスジュエリー

ノジェス 2021年冬コレクションの目玉となるのは、花びらのように舞う“初雪の結晶”をイメージした数量限定ジュエリー。ピンキーリング、レギュラーリング、ネックレスの3種類が揃い、雪の結晶モチーフのメタルパーツ付きスペシャルボックスもセットになるので、クリスマスジュエリーにぴったりだ。

■透かし柄ピンキーリング

ホワイトラブラドライトの周りをダイヤモンドとホワイトトパーズで囲み、“初雪の結晶”を表現したピンキーリングは、幅を持たせた透かし柄リングアームと合わせて華やかな印象に。リングアームは手のひら側を細くしているため、存在感のあるデザインながら、つけ心地も良い。

■天然石が“うるうる”輝くリング

リングの中央には、“うるうる”としたみずみずしい輝きが目を引くホワイトラブラドライトをセット。シンプルなリングアームと組み合わせることで、センターストーンの印象を際立たせた。さりげなくあしらった3石のダイヤモンドとホワイトトパーズも、美しい煌めきを添える。

■何通りも楽しめるアレンジ自在ネックレス

ネックレスは、雪の花をイメージした透かし柄&ホワイトラブラドライトを合わせたチャームと、舞い降りる雪を連想させるチェーンチャームをコンビネーション。2つのチャームはチェーンから取り外すことができるうえ、チェーンは長さを自在に変更できるスライドホール仕様になっているため、さまざまなコーディネートを楽しむことができる。

ノジェス 2021年冬コレクションにはその他にも、夜空に瞬く星からインスピレーションを得たオパールネックレスや、タンザナイトが輝くアンティーク風リングなどが揃う。

【詳細】

ノジェス 2021年冬コレクション

発売日:2021年10月1日(金)~

販売店舗:全国ノジェス店舗、公式オンラインストア

アイテム例:

・ピンキーリング 28,600円/ K10YG, labradorite, topaz and diamond

・リング 28,600円/ K10YG, labradorite, topaz and diamond

・ネックレス 30,800円/ K10YG, gold filled metal, labradorite, diamond and topaz

※上記は全て数量限定、無くなり次第終了。スペシャルボックス付き。

※スペシャルボックスはネイビーとベージュの2色から選択可。ただしオンラインでは色の選択不可。

【問い合わせ先】

ノジェス

TEL:0800-300-3315