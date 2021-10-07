関連記事
今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、景気一致指数、景気先行CI指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、景気一致指数、景気先行CI指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:00 営業毎旬報告(9月30日現在、日本銀行)
11:00 東京オフィス空室率(9月) 6.31
14:00 景気一致指数(8月) 91.5 94.4
14:00 景気先行CI指数(8月) 101.9 104.1
黒田総裁が日銀支店長会議であいさつ
地域経済報告(さくらリポート)(10月、日本銀行)
ワンキャリアが東証マザーズに新規上場(公開価格:2090円)
＜海外＞
14:45 スイス・失業率(9月) 2.8％ 2.9％
15:00 独・鉱工業生産指数(8月) -0.1％ 1.0％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 36.2万件
28:00 米・消費者信用残高(8月) 165.00億ドル 170.04億ドル
中・外貨準備高(9月) 3兆2321億2千万ドル
米・クリーブランド連銀総裁がパネル討論会に参加
米・テスラが年次株主総会
欧・欧司法・内務理事会(8日まで)
世界貿易機関(WTO)が一般理事会(8日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 10/6の強弱材料 10/ 6 08:19
- 今日の注目スケジュール：独製造業受注、ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告など 10/ 6 06:30
- 10/5の強弱材料 10/ 5 08:25
- 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、需給ギャップと潜在成長率、米ISM非製造業景況指数など 10/ 5 06:30
- 10/4の強弱材料 10/ 4 08:21