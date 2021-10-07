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今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、景気一致指数、景気先行CI指数など

2021年10月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、景気一致指数、景気先行CI指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:00　営業毎旬報告(9月30日現在、日本銀行)
11:00　東京オフィス空室率(9月)　　6.31
14:00　景気一致指数(8月)　91.5　94.4
14:00　景気先行CI指数(8月)　101.9　104.1


黒田総裁が日銀支店長会議であいさつ

地域経済報告(さくらリポート)(10月、日本銀行)

ワンキャリアが東証マザーズに新規上場(公開価格:2090円)


＜海外＞
14:45　スイス・失業率(9月)　2.8％　2.9％
15:00　独・鉱工業生産指数(8月)　-0.1％　1.0％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　36.2万件
28:00　米・消費者信用残高(8月)　165.00億ドル　170.04億ドル


中・外貨準備高(9月)　　3兆2321億2千万ドル

米・クリーブランド連銀総裁がパネル討論会に参加

米・テスラが年次株主総会

欧・欧司法・内務理事会(8日まで)

世界貿易機関(WTO)が一般理事会(8日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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