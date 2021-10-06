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【M&A速報：2021/10/06（2）】イオン、子会社ジーフットからの増資引き受け要請を受け検討・協議へ
記事提供元：フィスコ
*16:37JST 【M&A速報：2021/10/06（2）】イオン、子会社ジーフットからの増資引き受け要請を受け検討・協議へ
■イオン<8267>、子会社ジーフット<2686>からの第三者割当増資引き受け要請を受け検討・協議を進めることで合意
■新生銀行<8303>、TOBに関する意見表明にかかる独立社外取締役協議会を組成
■ベーシック・キャピタル・マネジメント、みのり3号ファンドを通じて建築用鋼製下地材メーカー佐藤型鋼製作所の株式取得
■オムロンヘルスケア、ブラジルで心電図解析プラットフォーム提供のマイクロメド社に出資
■木材プラットフォーム「eTREE」運営の森未来、KIBOW社会投資ファンド2号などから資金調達を実施
■ヘルスケアプラットフォーム事業展開のHTG、HPV感染症向け抗ウイルス薬開発のキノファーマに出資
■京都想いをつなぐファンド、土木建設機械整備・点検・修理・レンタル・販売の八志建機工業に出資
■城南創業支援ファンド、「処方箋なしでも病院の薬が買える薬局」を展開するGOOD AIDに出資
■社会課題解決を目指すマッチング・プラットフォーム「ICHI. SOCIAL」開発のICHI COMMONS、総額1.2億円の資金調達を実施
■OKI<6703>、横河電機<6841>グループから航空機用計器事業を譲り受け
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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