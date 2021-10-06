

*01:33JST NY外為：ユーロ買戻し一服、ラガルドECB総裁は依然慎重

NY外為市場でユーロ・ドルは1.1581ドルまで下落後、1.1613ドルまで上昇した。ユーロ・円は128円92銭から129円39銭まで上昇。ユーロ・ポンドは0.8522ポンドまで上昇後、0.8503ポンドまで反落した。

欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁はフランクフルトでの講演で、欧州経済は回復の軌道にあるとしたものの、インフレに関しては、大半が一過性との見方で、「供給やエネルギー不足に過剰に反応すべきではない」と慎重姿勢を繰り返した。《KY》