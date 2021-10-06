関連記事
NY外為：ユーロ買戻し一服、ラガルドECB総裁は依然慎重
記事提供元：フィスコ
*01:33JST NY外為：ユーロ買戻し一服、ラガルドECB総裁は依然慎重
NY外為市場でユーロ・ドルは1.1581ドルまで下落後、1.1613ドルまで上昇した。ユーロ・円は128円92銭から129円39銭まで上昇。ユーロ・ポンドは0.8522ポンドまで上昇後、0.8503ポンドまで反落した。
欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁はフランクフルトでの講演で、欧州経済は回復の軌道にあるとしたものの、インフレに関しては、大半が一過性との見方で、「供給やエネルギー不足に過剰に反応すべきではない」と慎重姿勢を繰り返した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [通貨オプション]まちまち 10/ 6 04:35
- NY外為：リスクオン、ダウ400ドル超高 10/ 6 02:34
- 【市場反応】カナダ8月貿易黒字、予想外に拡大し加ドル高 10/ 6 00:27
- 【市場反応】米9月ISM非製造業景況指数が予想外に上昇、ドル買い優勢 10/ 5 23:19
- 【市場反応】米8月貿易赤字、予想以上に拡大し過去最大、ドルは堅調 10/ 5 22:19