関連記事
5日の日本国債市場概況：債券先物は151円51銭で終了
*16:22JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は151円51銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円62銭 高値151円67銭 安値151円49銭 引け151円51銭
売買高総計33681枚
2年 429回 -0.120％
5年 148回 -0.095％
10年 363回 0.050％
20年 177回 0.435％
債券先物12月限は、151円62銭で取引を開始。前日の米国株安を受けた日本株大幅安スタートに買いが先行し、151円67銭まで上げた。その後、財務省の10年債入札の結果が弱めだったことや、総選挙の早期実施に伴う国債増発前倒しの見方から売りが優勢になり、151円49銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.28％、10年債は1.48％、30年債は2.05％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.21％、英国債は1.01％、オーストラリア10年債は1.51％、NZ10年債は2.07％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16:55 独・9月サービス業PMI改定値（予想：56.0、速報値：56.0）
・17:00 ユーロ圏・9月サービス業PMI改定値（予想：56.3、速報値：56.3）
・17:30 英・9月サービス業PMI改定値（予想：54.6、速報値：54.6）
・18:00 ユーロ圏・8月生産者物価指数（前年比予想：+13.5％、7月：+12.1％）
・21:30 米・8月貿易収支（予想：-708億ドル、7月：-701億ドル）
・21:30 カナダ・8月貿易収支（予想：+4.3億加ドル、7月：+7.8億加ドル）
・22:45 米・9月サービス業PMI改定値（予想：54.4、速報値：54.4）
・23:00 米・9月ISM非製造業景況指数（予想：59.9、8月：61.7）
・24:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁講演
・02:15 クオールズ米FRB副議長討論会参加（労働移行）《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 大阪取引所金標準先物 22年8月限・日中取引終値：6278円（前日日中取引終値↑3円） 10/ 5 16:18
- 外部環境の先行き不透明感などから売り膨らみ、28000円台割れ【クロージング】 10/ 5 16:14
- マザーズ先物概況:続落、BASEが下支え、ボリンジャーバンド-3σから切り返す 10/ 5 16:05
- 日経平均は大幅に7日続落、海外不安で一時900円超安、ファストリ急落も 10/ 5 15:56
- 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ 10/ 5 15:37