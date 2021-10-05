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NY金：やや強含みで1767.60ドル、ドル安を意識した買いが入る
記事提供元：フィスコ
*07:41JST NY金：やや強含みで1767.60ドル、ドル安を意識した買いが入る
NY金先物12月限は、やや強含み（COMEX金12月限終値：1767.60 ↑9.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+9.20ドルの1767.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1747.70ドル-1771.50ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1747.70ドルまで下げたが、ドル安を意識して1771.50ドルまで買われた。ただ、米国株安を意識して換金目的の売りが増えたことで金先物は上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では、1770ドルをやや下回る水準で推移した。《FA》
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