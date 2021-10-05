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kiki vivi lily初のワンマンライブツアー、東京・大阪・福岡の3会場で

2021年10月5日 07:25

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記事提供元：ファッションプレス

　kiki vivi lilyのワンマンライブツアー「kiki vivi lily Winter Tour 2021-2022」が開催。2021年12月10日(金)の福岡公演を皮切りに、2022年1月までに東京・大阪を含む全3会場を巡る。

■kiki vivi lily初のワンマンライブツアー

　スウィートで魅惑的な歌声と、類稀なるメロディーセンスで注目を集めるシンガーソングライター・kiki vivi lily。10月1日(金)にはWONK(ウォンク)の荒田洸がサウンドプロデュースを手掛けた最新アルバム『Tasty』をリリースしたことでも話題となった。

　そんなkiki vivi lilyが、自身初となるワンマンライブツアーを開催。最新アルバム『Tasty』を引っ提げて、バンドセットにて、福岡・ビートステーション(FUKUOKA BEAT STATION)、大阪・ライブハウスアニマ(Live House ANIMA)、東京・渋谷WWW Xの3会場を巡回する。

■詳細

　kiki vivi lily ワンマンライブツアー「kiki vivi lily Winter Tour 2021-2022」
日程：
・2021年12月10日(金) 福岡・ビートステーション 開場17:00／開演18:00
・12月17日(金) 大阪・ライブハウスアニマ 開場17:00／開演18:00
・2022年1月14日(金) 東京・渋谷WWW X 開場17:00／開演18:00

＜チケット情報＞
先行受付期間：2021年10月1日(金)18:00～10月11日(月・祝)23:59
二次先行受付期間：10月15日(金)18:00～11月3日(水・祝) 23:59
一般発売：11月13日(土)10:00～
価格：4,500円
※e-plusにて発売。

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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