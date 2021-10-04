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ＣＡＩＣＡ 第三者割当による第2回新株予約権の月間行使状況を発表
記事提供元：フィスコ
*15:23JST ＣＡＩＣＡ---第三者割当による第2回新株予約権の月間行使状況を発表
ＣＡＩＣＡ<2315>は1日、第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権に関する2021年9月における月間行使状況を発表した。
対象月間の交付株式数は188,400株、対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する率は1,884個(発行総数の1.88％)、対象月の9月1日時点における未行使残個数(株式数)は15,254個(1,525,400株)、対象月の月末時点における未行使残個数(株式数)は13,370個(1,337,000株)。《ST》
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