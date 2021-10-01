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たけびしなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <7872> ;エステールHD;942%;58400;0.04;650;-5 <9475> ;昭文社HD;625%;64400;0.14;495;-8 <7510> ;たけびし;542%;67800;0.03;1613;-15 <8153> ;モスフード;461%;477400;0.02;3190;-85 <9031> ;西鉄;456%;780300;0.05;2776;-66 <9633> ;テアトル;426%;67700;0.06;1260;-22 <9675> ;常磐興;407%;78200;0.05;1469;-49 <2729> ;JALUX;385%;101200;0.26;1824;1 <9405> ;朝日放送HD;373%;124000;0.08;736;-6 <9081> ;神奈交;351%;39300;0.04;3385;-70 <9936> ;王将フード;348%;178000;0.10;5960;-160 <2594> ;キーコーヒー;300%;171700;0.03;2162;1 <7550> ;ゼンショーHD;295%;2087800;0.04;2700;-76 <3175> ;APHD;279%;43500;2.01;471;-15 <9368> ;キムラユニティ;278%;33400;0.30;1464;-29 <9046> ;神電鉄;272%;15500;0.01;3490;-35 <6292> ;カワタ;255%;86400;0.41;919;-33 <3067> ;東京一番;253%;31400;0.20;594;-3 <3058> ;三洋堂HD;250%;500;0.15;918;-3 <7475> ;アルビス;250%;33200;0.06;2340;-45
[コメント]
たけびしは売り長の需給状況が慢性化している。足元で調整を強めているものの、依然として安値圏での期日が続くため、需給状況は悪化しないだろう。《FA》
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