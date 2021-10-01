

*12:50JST 【M&A速報：2021/10/01（1）】芙蓉総合リース、WorkVision（旧東芝ソリューション販売）を買収

■芙蓉総合リース<8424>、ベーシック・キャピタル・マネジメント投資先のWorkVision（旧東芝ソリューション販売）を買収

■群馬銀行<8334>、LBPI運営の「継承ジャパン投資事業有限責任組合」に出資

■池田泉州HD<8714>、事業承継ファンド「池田泉州キャピタル絆3号」を設立 ファンド総額は20億円

■VTホールディングス<7593>、子会社のホンダ四輪販売丸順を完全子会社化 同社とホンダカーズ東海を合併

■ミダスキャピタル投資先で独立系ソフトウェアメーカーのスプリームシステム、スプリームシステム・インベストメントと合併

■パイプドHD<3919>、アドバンテッジパートナーズ実施のTOB成立を条件に自己株TOBを実施へ

■パイプドHD<3919>、アドバンテッジパートナーズと共同でMBOを実施 TOB買付価格は普通株1株につき2800円

■Webサービス開発・運営のペライチ、クリモからNotionを編集するだけでWebページを編集できるサービス「Wraptas」を承継

■FreakOut Shinsei Fund、ベンチャーファンド「FSF1号ファンド」を総額約22億円でファイナルクローズ

■MBO実施中のオンリー<3376>、TOB買付期間を10月15日まで延長

■「ミライスピーカー」開発・製造・販売のサウンドファン、総額6.1億円の資金調達を実施

■美容業の総美、平成ハウジングから手作りバウムクーヘン専門店「バウムハウス樹凛」事業を承継

■八十二銀行<8359>、投資専門子会社「八十二インベストメント」を設立

■NTTコミュニケーションズ、システム運用自動化に特化したプラットフォーム「Kompira」提供のフィックスポイントと資本業務提携

■日立建機<6305>、米VCのカウンターパート・ベンチャーズが募集するCounterpart Ventures Fund IIに出資

■三島信用金庫、「さんしんキャピタル」を設立 さんしん活性化ファンドの運営事業を移管

■ニチレイロジグループ本社、英国の低温物流会社Norish Limited等を買収

■エフビットコミュニケーションズ、東京ガス<9531>子会社の東京ガス横須賀パワーを買収

■きらぼしキャピタルの夢・はばたき1号ファンド、陽子線がん治療装置製造・販売のビードットメディカルに出資

■オークネット<3964>、ICTを活用した大輪胡蝶蘭生産・販売のグランブーケ大多喜を買収

■「食の未来ファンド」運営のkemuri ventures合同会社、腸内フローラ検査「Mykinso」サービス開発・提供のサイキンソーに出資

■ブルパス・キャピタルがサービスを提供するファンド、コールセンター運営のアイネットサポートに出資

■カメラのサブスク「GooPass」展開のカメラブ、グッドパッチ<7351>から資金調達を実施

■Orchestra Holdings<6533>子会社のデジタルアイデンティティ、テテマーチからSNSマーケティングツール「CAMPiN」事業を承継

■メタルワン、鋼板加工機器メーカーの協和製作所を買収

■T&Dホールディングス<8795>持ち分法適用関連会社で米国再保険持株会社であるフォーティテュード社、グループ組織再編を実施

■ダブル・スコープ<6619>、韓国子会社WCP社の転換社債の株式転換を発表 出資比率は49.7％に低下 連結子会社は維持する方針

■霞ヶ関キャピタル<3498>、物流施設開発合弁会社の設立に向けた基本合意書を締結

■神戸製鋼所<5406>、三浦工業<6005>との資本業務提携の開始日を変更

■Cominix<3173>、生産財総合サプライヤーのKamogawaの中国子会社である広州加茂川国際貿易を買収

■藤井産業<9906>、計量器等販売・修理のコアミ計測機を買収

■ホクシン<7897>、MDF販売子会社のC&Hを吸収合併

■KADOKAWA<9468>、子会社の毎日が発見に雑誌「3分クッキング」事業等を移管

■KADOKAWA<9468>、子会社でキャラクターグッズ等企画・販売のキャラアニを吸収合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》