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エネチェンジ　一時ストップ高、海外特化型の脱炭素テックファンドを組成、500万ドル出資／新興市場スナップショット

2021年10月1日 11:18

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記事提供元：フィスコ


*11:18JST <4169> エネチェンジ 4335 +390
一時ストップ高を付け、年初来高値を更新している。海外のエネルギーベンチャー企業への投資に特化した脱炭素テックファンド「Japan Energy Capital 2号ファンド」を組成すると発表している。ファンドは最大5000万ドルを調達する予定で、ENECHANGEからは500万ドルを出資する。ファンドを通じて海外の技術や事業を取り込み、日本国内での優先的事業展開や事業シナジーを生むことで脱炭素社会の実現を加速させる狙い。《ST》

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