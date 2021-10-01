関連記事
チームスピリット 大幅に4日ぶり反発、21年8月期の営業利益予想を上方修正、採用費や人件費圧縮／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:49JST <4397> チームスピリット 886 +40
大幅に4日ぶり反発。21年8月期の営業利益を従来予想の1.10億-1.40億円から1.69億円（前期実績2.85億円）に上方修正している。ダイレクトリクルーティングの強化や成功報酬が比較的安価な採用媒体の活用で採用費が圧縮できたため。営業インセンティブが想定を下回り、人件費が縮小したことも利益を押し上げる見通し。また、22年8月期も製品開発や新規顧客獲得のための先行投資を拡大させる方針を明らかにしている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- Amazia 大幅に反発、21年9月期の営業利益予想を上方修正、海賊版サイトの影響下げ止まり／新興市場スナップショット 10/ 1 09:30
- JASDAQ平均は続落、外部環境にらみ押し目買いは限定的／JASDAQ市況 9/30 16:36
- マザーズ指数は4日ぶり反発、底堅い展開、IPOアスタリスク初値75％高／マザーズ市況 9/30 16:24
- イメージワン 大幅に3日ぶり反落、ALPS処理水トリチウム分離技術の共同実証試験完了も材料出尽くし／新興市場スナップショット 9/30 14:07
- TKP 大幅に続伸、第7回新株予約権の行使完了で希薄化懸念払拭／新興市場スナップショット 9/30 13:49