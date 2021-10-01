チームスピリット　大幅に4日ぶり反発、21年8月期の営業利益予想を上方修正、採用費や人件費圧縮／新興市場スナップショット



*09:49JST <4397> チームスピリット 886 +40

大幅に4日ぶり反発。21年8月期の営業利益を従来予想の1.10億-1.40億円から1.69億円（前期実績2.85億円）に上方修正している。ダイレクトリクルーティングの強化や成功報酬が比較的安価な採用媒体の活用で採用費が圧縮できたため。営業インセンティブが想定を下回り、人件費が縮小したことも利益を押し上げる見通し。また、22年8月期も製品開発や新規顧客獲得のための先行投資を拡大させる方針を明らかにしている。《ST》