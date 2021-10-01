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大阪金見通し：上昇か、安全資産へ資金向かう展開へ
記事提供元：フィスコ
*07:45JST 大阪金見通し：上昇か、安全資産へ資金向かう展開へ
大阪取引所金標準先物 22年8月限・夜間取引終値：6279円（前日日中取引終値↑60円）
・想定レンジ：上限6340円-下限6240円
1日の大阪取引所金標準先物（期先：22年8月限）は上昇しそうだ。市場では、新型コロナによるサプライチェーンの混乱やインフレ加速、米連邦政府の債務上限問題の先行き不透明感など懸念材料が多い。こうした中、昨日の米株式市場でダウ平均が大幅安となったことから、投資家のリスク資産回避の動きが広がり、安全資産とされる金に資金が向かいやすくなり、ナイトセッションで金先物は上昇した。今日の金先物はこの流れを引き継ぎ、買いが優勢の展開となりそうだ。《FA》
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