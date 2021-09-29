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セーフィー 初値3350円、公開価格を37.9％上回る、クラウド型映像プラットフォーム開発・運営／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:55JST <4375> セーフィー 3390 -
公開価格（2430円）を37.9％上回る3350円で初値を付けた。会社設立は14年10月23日。事業の柱はクラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営。21年12月期の営業損益予想は4.54億円の赤字（前期実績は1.19億円の赤字）。監視カメラ需要に加え、遠隔業務管理の需要の高まりで新規導入案件が増加し、売上高は前期比58.9％増の80.20億円に拡大する一方、広告宣伝費や人件費への投資で赤字が拡大する見通し。《ST》
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