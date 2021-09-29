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ＮａＩＴＯ 大幅に反落、22年2月期の営業利益予想を上方修正も材料出尽くし／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:34JST <7624> ＮａＩＴＯ 191 -11
大幅に反落。22年2月期の営業損益を従来予想の3.50億円の黒字から4.80億円の黒字（前期実績1.90億円の黒字）に上方修正している。上半期に輸出や生産活動の持ち直しで主力商品の切削工具などが堅調に推移したため。第2四半期累計（21年3-8月）の営業損益は3.03億円の黒字（前年同期実績は0.04億円の赤字）で着地した。ただ、NaITO株は前日に年初来高値まで上伸しており、材料出尽くし感から利益確定売りに押されているようだ。《ST》
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