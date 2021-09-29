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伊豆シャボテン 大幅に3日続伸、ふれあい動物施設を横浜ワールドポーターズで開業へ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:45JST <6819> 伊豆シャボテン 105 +2
大幅に3日続伸。子会社の伊豆シャボテン公園（静岡県伊東市）が、ふれあい動物施設「アニタッチみなとみらい」を横浜インポートマート（横浜市）が運営する横浜ワールドポーターズでオープンすると発表している。開業日は10月14日。伊豆シャボテン動物公園でのノウハウをもとに動物の生態を観察してふれあえる屋内施設とする。動物の種類はカピバラ、ワオキツネザル、フェネック、プレーリードッグなど。《ST》
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