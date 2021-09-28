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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか精密機器、空運業、その他製品、サービス業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか繊維業、銀行業、非鉄金属、石油・石炭製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 260.18 ／ 3.89
2. 繊維業 ／ 618.47 ／ 1.42
3. 銀行業 ／ 156.84 ／ 1.34
4. 非鉄金属 ／ 1,000.98 ／ 1.24
5. 石油・石炭製品 ／ 1,072.55 ／ 1.13
6. ゴム製品 ／ 3,765.12 ／ 1.02
7. ガラス・土石製品 ／ 1,213.5 ／ 0.95
8. 輸送用機器 ／ 3,503.57 ／ 0.78
9. 建設業 ／ 1,217.27 ／ 0.73
10. 卸売業 ／ 1,901.97 ／ 0.71
11. 証券業 ／ 406.31 ／ 0.48
12. 不動産業 ／ 1,573.31 ／ 0.47
13. その他金融業 ／ 769.17 ／ 0.45
14. 保険業 ／ 1,172.83 ／ 0.33
15. 鉄鋼 ／ 490.05 ／ 0.17
16. パルプ・紙 ／ 531.72 ／ -0.02
17. 情報・通信業 ／ 5,082.24 ／ -0.12
18. 金属製品 ／ 1,407.27 ／ -0.12
19. 水産・農林業 ／ 511.43 ／ -0.24
20. 機械 ／ 2,370.56 ／ -0.31
21. 食料品 ／ 1,808.21 ／ -0.32
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,965.36 ／ -0.60
23. 化学工業 ／ 2,444. ／ -0.66
24. 電気機器 ／ 3,979.71 ／ -0.72
25. 陸運業 ／ 1,964.74 ／ -0.87
26. 小売業 ／ 1,462.6 ／ -0.90
27. 医薬品 ／ 3,291.99 ／ -0.92
28. 電力・ガス業 ／ 366.77 ／ -0.97
29. サービス業 ／ 3,236.26 ／ -1.02
30. その他製品 ／ 3,614.85 ／ -1.07
31. 空運業 ／ 221.57 ／ -1.27
32. 精密機器 ／ 11,891.89 ／ -1.43
33. 海運業 ／ 1,027.2 ／ -8.61《FA》
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