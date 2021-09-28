デジタリフト　初値2110円、公開価格を34.4％上回る、デジタル広告配信のトレーディングデスク事業／新興市場スナップショット



*13:49JST <9244> デジタリフト 2176 -

公開価格（1570円）を34.4％上回る2110円で初値を付けた。会社設立は12年11月27日。デジタル広告配信に関連するトレーディングデスク事業を展開する。21年9月期の営業利益予想は前期比57.9％増の1.75億円。広告運用の設計や動的な変更を行う「アジャイル広告運用」に加え、コンサルティングサービスの「CdMO」が堅調に推移するほか、広告自動運用パッケージの「LIFT＋」で取扱社数などが増え、増益に寄与すると見込む。第3四半期累計の実績は1.52億円。《ST》