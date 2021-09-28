

*09:51JST ＯＤＫソリューションズ---ＥＣＳの子会社化が完了

ＯＤＫソリューションズ<3839>は17日、2021年6月公表のＥＣＳの株式取得手続が完了し子会社化したと発表。

ＥＣＳは、システム開発及び保守管理、SES並びにIT技術者派遣事業をおこなう。資本金は0.12億円、設立は2005年。

ＯＤＫは、今回の株式取得により、中四国地方への事業拡大に向けて同社の学校法人向け事業のサービス展開を加速させるとともに、ＥＣＳが持つＩＴ技術及びノウハウを融合させることで新たなソリューション提案を実現していくとしている。《ST》