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オプトエレクト 大幅に反落、21年11月期第3四半期は黒字転換も通期予想据え置きで材料出尽くし／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:23JST <6664> オプトエレクト 652 -98
大幅に反落。21年11月期第3四半期累計（20年12月-21年8月）の営業損益を11.21億円の黒字（前年同期実績は2.97億円の赤字）と発表している。国内がモジュール製品・スキャナ製品を中心に計画通り推移したほか、米国の特需案件や欧州・アジアなどで経済活動の正常化が進んでいることも黒字転換に寄与した。通期予想は10.30億円の黒字で据え置いており、上方修正がなかったことから材料出尽くしと見た向きが利益確定売りを出しているようだ。《ST》
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