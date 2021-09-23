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【市場反応】米8月景気先行指数、予想外に伸びが拡大、ドルまちまち

2021年9月23日 23:26

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記事提供元：フィスコ


*23:26JST 【市場反応】米8月景気先行指数、予想外に伸びが拡大、ドルまちまち
コンファレンスボードが発表した8月景気先行指数は前月比＋0.9％となった。伸びは7月から予想外に拡大。5月来で最大となった。

米10年債利回りは1.33％から1.368％まで上昇。ドル・円は110円10銭前後で高止まり。ユーロ・ドルは1.1740-45ドルで伸び悩んだ。
【経済指標】
・米・8月景気先行指数：前月比＋0.9％（予想：+0.7％、7月：＋0.8％←+0.9％）《KY》

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