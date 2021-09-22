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出来高変化率ランキング（13時台）～アイホン、ピーエイなどがランクイン

2021年9月22日 14:11

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記事提供元：フィスコ


*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アイホン、ピーエイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月22日　13:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1482>* ｉシェアーズ　米国債 　278043 　10748.4　 2486.83% 0.04%
<6718> アイホン　　　　　 　702300 　48420　 1350.43% 5.02%
<4766>* ピーエイ　　　　　 　216800 　21580　 904.63% -1.49%
<6533> オーケストラ　　　 　672300 　87460　 668.69% 16.8%
<9307> 杉村倉　　　　　　 　2647100 　519780　 409.27% -6.37%
<4319> TAC　　　　　　 　211500 　42700　 395.32% 1.65%
<8260> 井筒屋　　　　　　 　7785600 　1743960　 346.43% 29.96%
<9073> 京極運　　　　　　 　125400 　29260　 328.57% -5.73%
<1820> 西松建　　　　　　 　989300 　232620　 325.29% 0%
<2152>* 幼児活動　　　　　 　50500 　12120　 316.67% 2.29%
<9363> 大運　　　　　　　 　2239100 　637880　 251.02% 2.67%
<7047> ポート　　　　　　 　346400 　121040　 186.19% 10.88%
<7351> グッドパッチ 　124100 　44960　 176.02% 2.65%
<7363>* ベビーカレンダー　 　29500 　11200　 163.39% 5.56%
<1571>* 日経インバＥＴ 　1050099 　400535.6　 162.17% 0.83%
<6664>* オプトエレクト　　 　526600 　209520　 151.34% -7.4%
<3549> クスリのアオキ　　 　152300 　61380　 148.13% -5.77%
<7072> インテM 　1165000 　485720　 139.85% 21.31%
<7094>* NexTone　　 　154100 　65080　 136.79% -4.88%
<3409>* 北日紡　　　　　　 　569400 　241820　 135.46% -3.89%
<1712> ダイセキＳ 　674000 　286800　 135.01% 2.84%
<9612> ラックランド　　　 　62600 　26920　 132.54% -3.2%
<6666>* リバーエレテク　　 　371100 　160520　 131.19% -4%
<7777>* 3Dマトリクス　　 　1644600 　715120　 129.98% -4.23%
<8914>* エリアリンク　　　 　109200 　48560　 124.88% -3.37%
<1488>* ダイワ上場投信−東証ＲＥＩＴ指数 　72650 　32428　 124.03% -0.23%
<3753> フライトHD　　　 　172900 　77180　 124.02% 1.62%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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