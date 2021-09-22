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出来高変化率ランキング（13時台）～アイホン、ピーエイなどがランクイン
*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アイホン、ピーエイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月22日 13:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1482>* ｉシェアーズ 米国債 278043 10748.4 2486.83% 0.04%
<6718> アイホン 702300 48420 1350.43% 5.02%
<4766>* ピーエイ 216800 21580 904.63% -1.49%
<6533> オーケストラ 672300 87460 668.69% 16.8%
<9307> 杉村倉 2647100 519780 409.27% -6.37%
<4319> TAC 211500 42700 395.32% 1.65%
<8260> 井筒屋 7785600 1743960 346.43% 29.96%
<9073> 京極運 125400 29260 328.57% -5.73%
<1820> 西松建 989300 232620 325.29% 0%
<2152>* 幼児活動 50500 12120 316.67% 2.29%
<9363> 大運 2239100 637880 251.02% 2.67%
<7047> ポート 346400 121040 186.19% 10.88%
<7351> グッドパッチ 124100 44960 176.02% 2.65%
<7363>* ベビーカレンダー 29500 11200 163.39% 5.56%
<1571>* 日経インバＥＴ 1050099 400535.6 162.17% 0.83%
<6664>* オプトエレクト 526600 209520 151.34% -7.4%
<3549> クスリのアオキ 152300 61380 148.13% -5.77%
<7072> インテM 1165000 485720 139.85% 21.31%
<7094>* NexTone 154100 65080 136.79% -4.88%
<3409>* 北日紡 569400 241820 135.46% -3.89%
<1712> ダイセキＳ 674000 286800 135.01% 2.84%
<9612> ラックランド 62600 26920 132.54% -3.2%
<6666>* リバーエレテク 371100 160520 131.19% -4%
<7777>* 3Dマトリクス 1644600 715120 129.98% -4.23%
<8914>* エリアリンク 109200 48560 124.88% -3.37%
<1488>* ダイワ上場投信−東証ＲＥＩＴ指数 72650 32428 124.03% -0.23%
<3753> フライトHD 172900 77180 124.02% 1.62%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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