ＨＫＳ　大幅に3日続伸、環境省公募事業に伊藤忠とともに採択、バッテリー交換式EVトラック開発／新興市場スナップショット

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大幅に3日続伸。環境省が公募した「令和3年度バッテリー交換式EV開発及び再エネ活用の組み合わせによるセクターカップリング実証事業」に伊藤忠商事<8001>を代表企業として応募し、共同実施者として採択されたと21日に発表している。複数のパートナー企業とバッテリー交換式のEVトラックや搭載するバッテリーパック、バッテリーパック交換ステーションを開発し、商用車のEV化を促進して物流網の脱炭素化を目指す。《ST》