ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ＨＫＳ　大幅に3日続伸、環境省公募事業に伊藤忠とともに採択、バッテリー交換式EVトラック開発／新興市場スナップショット

2021年9月22日 13:34

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:34JST <7219> ＨＫＳ 2041 +35
大幅に3日続伸。環境省が公募した「令和3年度バッテリー交換式EV開発及び再エネ活用の組み合わせによるセクターカップリング実証事業」に伊藤忠商事<8001>を代表企業として応募し、共同実施者として採択されたと21日に発表している。複数のパートナー企業とバッテリー交換式のEVトラックや搭載するバッテリーパック、バッテリーパック交換ステーションを開発し、商用車のEV化を促進して物流網の脱炭素化を目指す。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る