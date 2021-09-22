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ＨＫＳ 大幅に3日続伸、環境省公募事業に伊藤忠とともに採択、バッテリー交換式EVトラック開発／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:34JST <7219> ＨＫＳ 2041 +35
大幅に3日続伸。環境省が公募した「令和3年度バッテリー交換式EV開発及び再エネ活用の組み合わせによるセクターカップリング実証事業」に伊藤忠商事<8001>を代表企業として応募し、共同実施者として採択されたと21日に発表している。複数のパートナー企業とバッテリー交換式のEVトラックや搭載するバッテリーパック、バッテリーパック交換ステーションを開発し、商用車のEV化を促進して物流網の脱炭素化を目指す。《ST》
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