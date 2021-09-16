関連記事
ＳＩＧ Ｙ．Ｃ．Ｏ．との資本・業務提携契約の締結を発表
記事提供元：フィスコ
*16:18JST ＳＩＧ---Ｙ．Ｃ．Ｏ．との資本・業務提携契約の締結を発表
ＳＩＧ<4386>は15日、同日開催の取締役会において、Ｙ．Ｃ．Ｏ．と資本・業務提携契約を締結し、Ｙ．Ｃ．Ｏ．へ出資することを決議したと発表した。
Ｙ．Ｃ．Ｏ．は、独立行政法人や、国立大学・公益法人等の管理業務系システムの構築支援及び運用支援を主要業務とする。
本提携により、案件・製品情報・人材情報共有による営業力の強化、独立行政法人や国立大学・公益法人への新規参入、相互連携による新たな事業、サービスの開発・展開などに関する相互の業務提携内容について検討し、更なる企業価値の向上を目指すとしている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続落、東エレクとアドバンテが2銘柄で約88円分押し下げ 9/16 16:28
- 新興市場銘柄ダイジェスト:ユビテックは大幅に5日ぶり反発、LPFが上場来高値 9/16 16:20
- ジーニーがCookieレス時代に対応可能なターゲティング広告代替技術を検証 9/16 15:43
- イーグランドは9月中間配当の大幅増配が引き続き好感され上場来高値を更新 9/16 15:42
- 出来高変化率ランキング（14時台）～上場NSQA、インティメートなどがランクイン 9/16 15:16