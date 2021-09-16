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前日に動いた銘柄 part2 Macbee Planet、ヘッドウォータース、Birdmanなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 Macbee Planet、ヘッドウォータース、Birdmanなど
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
タカショー<7590> 974 -142
公募・売出発表による希薄化や需給悪化懸念で。
Link−U<4446> 1314 -187
業績上振れ着地も今期見通し含めて期待値に届かず。
エニグモ<3665> 1334 -173
上半期営業利益の進捗はやや低水準に。
廣済堂<7868> 1496 -120
需給思惑などで直近急騰も過熱警戒感強まる。
パーク24<4666> 1911 -163
第3四半期赤字決算をネガティブ視。
スルガ銀行<8358> 395 -18
新生銀行の連想買いの反動も優勢に。
インプレス<9479> 282 -13
7月高値水準接近で戻り売り優勢か。
ジェイリース<7187> 1706 -55
直近高値水準接近で戻り売り圧力も。
東京建物<8804> 1769 -70
過熱感も強まり高値水準で利食い売り圧力強まる。
ソフトバンクグループ<9984> 6634 -407
ナスダックの続落など逆風に。
村田製作所<6981> 10235 -285
アップルイベントも特に材料視されず。
土屋HD<1840> 212 +19
通期業績予想を大幅に上方修正。
石井表記<6336> 1056 -84
連日の株価急伸の反動で利食い売り優勢。
coly<4175> 3890 +475
上期営業利益は7.13億円、フジテレビジョンとの協業開始についても発表。
リベルタ<4935> 934 +46
株主優待制度の新設を材料視。
Macbee Planet<7095> 9070 +1500
22年4月期予想を上方修正、営業利益は10.00億円から10.60億円に。
スマレジ<4431> 3710 -165
第1四半期評価で買い先行も短期的な利食いが優勢に。
CRGホールディングス<7041> 531 +14
アップセルテクノロジィーズと資本業務提携する他、manebiへの出資を公表。
ヘッドウォータース<4011> 9760 +1500
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションと業務提携を締結。
ペルセウスプロテオミクス<4882> 745 +72
抗トランスフェリン受容体抗体「PPMX-T003」について、
国内で真性多血症(PV)患者による第1相試験を開始すると発表。
Birdman<7063> 1388 +300
22年6月期予想を修正、営業利益は1.02億円から2.10億円に引き上げ。
GA technologies<3491> 1569 -400
21年10月期予想を下方修正、営業損益は24.55億円の黒字から4.90億円の赤字に。
明豊エンタープライズ<8927> 201 -27
22年7月期の営業利益見通しは2桁減益に。《FA》
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