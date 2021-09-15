

*17:24JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は151円86銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円78銭 高値151円89銭 安値151円75銭 引け151円86銭

売買高総計19626枚

2年 428回 -0.130％

5年 148回 -0.100％

10年 363回 0.030％

20年 177回 0.420％

債券先物12月限は、151円78銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の低下を受けて買いが先行し、その後も日銀の国債買い入れオペの結果が強めだったことから買いが強まり、151円75銭から151円89銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が買われ、5年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.21％、10年債は1.27％、30年債は1.84％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.33％、英国債は0.74％、オーストラリア10年債は1.20％、NZ10年債は1.82％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・7月鉱工業生産（前月比予想：+0.6％、6月：-0.3％）

・21:30 米・9月NY連銀製造業景気指数（予想：17.9、8月：18.3）

・21:30 米・8月輸入物価指数（前月比予想：+0.2％、7月：+0.3％）

・21:30 カナダ・8月消費者物価指数（前年比予想：+3.9％、7月：+3.7％）

・22:15 米・8月鉱工業生産（前月比予想：+0.5％、7月：+0.9％）

・22:15 米・8月設備稼働率（予想：76.4％、7月：76.1％）《KK》