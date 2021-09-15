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9/15の強弱材料

2021年9月15日 08:21

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記事提供元：フィスコ


*08:21JST 9/15
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（30670.10、+222.73）
・米原油先物は上昇（70.46、+0.01）
・米長期金利は低下
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・NYダウは下落（34577.57、-292.06）
・ナスダック総合指数は下落（15037.76、-67.82）
・シカゴ日経先物は下落（30135、大阪比-265）
・1ドル109円60-70銭
・SOX指数は下落（3449.39、-0.29）
・VIX指数は上昇（19.46、+0.09）
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン不足

留意事項
・機械受注（7月）
・国債買いオペ
・第3次産業活動指数（7月）
・訪日外国人客数（8月）
・森田日本証券業協会会長が記者会見
・黒田日銀総裁がIEFA（米国際経済フォーラム）オンライン会議に出席
・中国新築住宅価格（8月）
・中国鉱工業生産指数（8月）
・中国小売売上高（8月）
・中国不動産投資（8月）
・英生産者物価産出指数（8月）
・英消費者物価コア指数（8月）
・米MBA住宅ローン申請件数（先週）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）
・米輸入物価指数（8月）
・米鉱工業生産指数（8月）
・米設備稼働率（8月）《ST》

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