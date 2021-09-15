

*08:21JST 9/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30670.10、+222.73）

・米原油先物は上昇（70.46、+0.01）

・米長期金利は低下

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34577.57、-292.06）

・ナスダック総合指数は下落（15037.76、-67.82）

・シカゴ日経先物は下落（30135、大阪比-265）

・1ドル109円60-70銭

・SOX指数は下落（3449.39、-0.29）

・VIX指数は上昇（19.46、+0.09）

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン不足

留意事項

・機械受注（7月）

・国債買いオペ

・第3次産業活動指数（7月）

・訪日外国人客数（8月）

・森田日本証券業協会会長が記者会見

・黒田日銀総裁がIEFA（米国際経済フォーラム）オンライン会議に出席

・中国新築住宅価格（8月）

・中国鉱工業生産指数（8月）

・中国小売売上高（8月）

・中国不動産投資（8月）

・英生産者物価産出指数（8月）

・英消費者物価コア指数（8月）

・米MBA住宅ローン申請件数（先週）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）

・米輸入物価指数（8月）

・米鉱工業生産指数（8月）

・米設備稼働率（8月）《ST》