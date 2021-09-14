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出前館 大幅続伸、第三者割当と海外募集で800億円調達、割当先はZHDとNAVER／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:22JST <2484> 出前館 1972 +165
大幅続伸。第三者割当で新株3938万2500株を発行すると発表している。割当先はZホールディングス<4689>と韓国IT企業のNAVER Corporation。また、海外募集で新株1605万3900株を発行するとともに自社株324万株を処分する。募集後の持株比率はZHDが16.14％（第2位株主）、NAVERが11.81％（第4位株主）。約800億円を調達し、650億円をマーケティング費用に、100億円をシステム強化・開発に、50億円を配達員増強に充てる。《TY》
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