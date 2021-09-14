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ビジョナル 大幅反発、22年7月期の営業利益予想12.7％増、ビズリーチ事業の伸長見込む／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:42JST <4194> ビジョナル 6630 +770
大幅反発。22年7月期の営業利益予想を前期比12.7％増の26.70億円と発表している。プロフェッショナル領域の採用支援市場の回復を背景に転職サイトのビズリーチ事業が伸長すると見込む。人事システムのHRMOS事業も顧客開拓・機能拡充で上向くと予想する。同時に発表した21年7月期の営業利益は同8.3％増の23.68億円で着地した。ビズリーチ事業が堅調に推移し、増益を確保した。《TY》
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