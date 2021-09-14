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9/14の強弱材料

2021年9月14日 08:39

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記事提供元：フィスコ


*08:39JST 9/14
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（30447.37、+65.53）
・NYダウは上昇（34869.63、+261.91）
・シカゴ日経先物は上昇（30420、大阪比+90）
・SOX指数は上昇（3449.68、+33.02）
・VIX指数は低下（19.37、-1.58）
・米原油先物は上昇（70.45、+0.73）
・米長期金利は低下
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（15105.58、-9.91）
・1ドル110円00-10銭
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン不足

留意事項
・日銀営業毎旬報告（9月10日現在）
・鉱工業生産指数確報値（7月）
・桜田経済同友会代表幹事が記者会見
・英失業率（8月）
・米消費者物価指数（8月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米アップルが製品発表イベント
・国連総会開幕《FA》

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