

*08:39JST 9/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30447.37、+65.53）

・NYダウは上昇（34869.63、+261.91）

・シカゴ日経先物は上昇（30420、大阪比+90）

・SOX指数は上昇（3449.68、+33.02）

・VIX指数は低下（19.37、-1.58）

・米原油先物は上昇（70.45、+0.73）

・米長期金利は低下

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（15105.58、-9.91）

・1ドル110円00-10銭

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン不足

留意事項

・日銀営業毎旬報告（9月10日現在）

・鉱工業生産指数確報値（7月）

・桜田経済同友会代表幹事が記者会見

・英失業率（8月）

・米消費者物価指数（8月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米アップルが製品発表イベント

・国連総会開幕《FA》