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【M&A速報：2021/09/13（2）】エア・ウォーターグループ、産業廃棄物等輸送・処理のリプロワークHDを買収
記事提供元：フィスコ
*16:47JST 【M&A速報：2021/09/13（2）】エア・ウォーターグループ、産業廃棄物等輸送・処理のリプロワークHDを買収
■エア・ウォーター<4088>グループ、北海道で産業廃棄物等輸送・処理展開のリプロワークHDを買収
■出前館<2484>、海外募集とZホールディングス<4689>及び韓国NAVERへの第三者割当増資による最大800億円の資金調達を決議
■エバラ食品工業<2819>、韓国CJ CheilJedang Corporationとの合弁会社エバラCJフレッシュフーズの全保有株式を譲渡
■テスHD<5074>、佐賀県の伊万里グリーンパワーを買収
■KIBOW社会投資ファンド2号、子ども・若者のためのSNS相談システム提供のエースチャイルドに出資
■アート作品の共同保有プラットフォーム運営のANDART、総額2.8億円の資金調達を実施
■ヤオコー<8279>、千葉県市原市を中心に食品スーパー展開のせんどうに43.18％出資 持ち分法適用会社化
■SYSホールディングス<3988>、ソフト開発のスレッドアンドハーフを買収
■鳥越製粉<2009>、精麦・飼料事業を新会社の鳥越精麦に承継 同社含む子会社4社が共同株式移転により中間持株会社を設立
■モンスターラボHD、UAEのエグゼクティブサーチ企業ecapを買収
■双日<2768>、スペインの電力・ガス小売事業者大手Nexus Energia社に出資
■音声認識・自然言語処理技術を活用した動画編集ソフト「Auris」開発のAI Communis、エンジェルラウンドで資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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