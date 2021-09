クラランスのクリスマスコフレ第1弾、“全品ポーチ付き”人気スキンケア＆ベースメイクキット

クラランス(CLARINS)から、2021年クリスマスコフレ第1弾が登場。2021年10月29日(金)より発売される。

■全品ポーチ付き!クラランスの人気クリスマスコフレ登場

クラランスの名品フェイスケアやボディケア、メイクアップを贅沢に楽しめる、人気のクリスマスコフレが2021年も登場。今年は新製品も加わり、さらにパワーアップした内容を揃えながら、全品“ポーチ付き”で登場する。

■人気美容液「ダブルセーラム EX」を主役に

注目は、クラランスの人気美容液「ダブルセーラム EX」の現品をメインにしたクリスマスコフレ。自分の肌に合わせて、「ファーミング EX」シリーズor「スープラ」シリーズのローション・デイクリーム・ナイトクリームのミニサイズをセレクトすることが可能だ。またいずれも、“ぷるん”とした口元を叶える人気リップオイル「コンフォート リップオイル 12」の現品も付属する。

■新作「ダブル セーラム アイ」現品入り

「スターアイ ホリデーキット」は、2021年9月に発売したばかりの新作「ダブル セーラム アイ」or人気「トータル アイ インテンス」の目元用美容液(現品)を選べるクリスマスコフレ。トライアルサイズの「トータル アイ インテンス」と、ポイントメイクリムーバー「デマキヤン エクスプレス」もセットになっている。

■名品ベースメイクセットも

毎日のメイクアップに欠かせない、クラランスの名品ベースメイクを集めた豪華コフレ「ベースメイク ホリデーキット」もチェック。好みのファンデーション現品に加え、化粧崩れを防ぐ「フィックス メイクアップ」やクレンジングオイル、日用UVケアをトライアルサイズでセットにした。また爽快なミントフレーバーの寒色リップオイル「コンフォート リップオイル 13」も付属する。

■限定「コンフォート リップオイル」登場

なお10月8日(金)には、「コンフォート リップオイル」から限定カラーが登場。濃密カラー&3Dの煌めきを纏う「05 プリティインピンク」と「08 バーガンディーワイン」がラインナップする。いずれも従来同様、唇のケア効果も抜群。植物の恵みをたっぷりと詰め込んだリップオイルで、ぷるんと潤う魅惑的な口元を叶えてくれる。

■詳細

クラランスの2021年クリスマスコフレ第1弾

発売日:2021年10月29日(金)

予約開始日:10月1日(金)

アイテム例:



■「ダブル セーラム ホリデーキット FE」30mL 14,300円/50mL 18,700円

※一部店舗、オフィシャルショッピング、ECサイトでは内容が異なる。

内容:ダブル セーラム EX 30mLまたは50mL (現品)、ファーミング EX トリートメント エッセンス ローション 50mL、ファーミング EX デイ クリーム SP オールスキン 15g、ファーミング EX ナイト クリーム SP オールスキン 15g、コンフォート リップオイル 12 (現品)、オリジナルポーチ



■「ダブル セーラム ホリデーキット SR」ダブル セーラム EX 30mL 15,950円/ダブル セーラム EX 50mL 20,350円/スープラ セラム SP 25,850円

※一部店舗、オフィシャルショッピング、ECサイトでは内容が異なる。

内容:ダブル セーラム EX 30mL、50mL、スープラ セラム SPから1品(現品)、スープラ トリートメント エッセンス ローション SP 50mL、スープラ デイ クリーム SP オールスキン 15g、スープラ ナイト クリーム SP オールスキン 15g、コンフォート リップオイル 12(現品)、オリジナルポーチ



■「スターアイ ホリデーキット」トータル アイ インテンス 11,220円/ダブル セーラム アイ 12,210円

内容:トータル アイ インテンスまたはダブル セーラム アイ(現品)、トータル アイ インテンス 7g、デマキヤン エクスプレス 30mL、オリジナルポーチ



■「ベースメイク ホリデーキット」7,150円~8,250円

※一部店舗、オフィシャルショッピング、ECサイトでは内容が異なる。

内容:好みのファンデーション(現品)、フィックス メイクアップ 15mL、トータル クレンジング オイル SP 50mL、UVプラス 5P モイスチャライジング マルチ デイ スクリーン トランスルーセント 10g、コンフォート リップオイル 13(現品)、オリジナルポーチ

【問い合わせ先】

クラランス 株式会社 お客さま窓口

TEL:03-3470-854