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9/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:19JST 9/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28543.51、+92.49）
・NYダウは上昇（35443.82、+131.29）
・ナスダック総合指数は上昇（15331.18、+21.80）
・シカゴ日経先物は上昇（28610、大阪比+140）
・SOX指数は上昇（3411.32、+11.37）
・米原油先物は上昇（69.99、+1.40）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・1ドル109円90-00銭
・VIX指数は上昇（16.41、+0.30）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・内閣支持率の低下
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・総合PMI（8月）
・経済財政諮問会議
・中国財新総合PMI（8月）
・中国抗日戦勝記念日
・ユーロ圏総合PMI（8月）
・ユーロ圏小売売上高（7月）
・米雇用統計（8月）
・米ISM非製造業景況指数（8月）《ST》
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