

*08:19JST 9/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28543.51、+92.49）

・NYダウは上昇（35443.82、+131.29）

・ナスダック総合指数は上昇（15331.18、+21.80）

・シカゴ日経先物は上昇（28610、大阪比+140）

・SOX指数は上昇（3411.32、+11.37）

・米原油先物は上昇（69.99、+1.40）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・1ドル109円90-00銭

・VIX指数は上昇（16.41、+0.30）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・内閣支持率の低下

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・総合PMI（8月）

・経済財政諮問会議

・中国財新総合PMI（8月）

・中国抗日戦勝記念日

・ユーロ圏総合PMI（8月）

・ユーロ圏小売売上高（7月）

・米雇用統計（8月）

・米ISM非製造業景況指数（8月）《ST》