イー・エム“好みのグラデーションクリスタル”で作るジュエリー、“サクランボ＆苺”のピアスも

イー・エム(e.m.)から新作アクセサリーが登場。2021年9月8日(水)から伊勢丹新宿店本館、イー・エム表参道店で順次開催されるイベント「イー・エムLAB(e.m.LAB)」で発売される。

■“好みのグラデーションクリスタル”で作るピアス&イヤーカフ

イー・エムの人気定番アイテムに好みのカラーストーンをセットして作るシリーズ「カラーストーンセレクト(COLOR STONE SELECT)」からは、美しい“グラデーションクリスタル”のジュエリーが登場。太陽が沈むときの空のような色合いの「サンセット(Sunset)」、太陽の光と海の色が混ざり合ったような「シーブルー(Sea blue)」、ピンクやブルー、パープルなどが織り成す不思議な色合いの「ブルーモーメント(Blue moment)」のいずれかのストーンをあしらった、ピアスやイヤーカフを展開する。

■“スタッズ×パール”のネックレス

スタッズやパール、ボールチェーンの人気デザインを組み合わせたミックスジュエリーシリーズ「スタッズアンドパール(STUDS and PEARL)」もラインナップ。柔らかい印象のパールにハードなスタッズを組み合わせたネックレスや、スタッズとボールチェーンを一緒に楽しめるリングなどが揃う。

■“形を変えられる”ボールチェーンのピアス

小さめのボールチェーンが主役の「チェーンジュエリー(CHAIN Jewelry)」は、ユニセックスで楽しめるアクセサリーシリーズ。スタイリングに合わせて形を変えられるピアス、ネックレスの他、ロングチェーンのイヤーカフを発売する。

■<ラブバイイーエム>“みずみずしいフルーツ”のピアス

また、イー・エムのセカンドライン「ラブバイイーエム(LOVE BY e.m.)」は、“みずみずしいフルーツ”がモチーフの人気ジュエリーシリーズ「LOVE Fruit!」の新作を先行販売。かじられたようなフォルムのリンゴや、ハチが止まったサクランボ、2匹のアリをのせたイチゴといった、ユニークなデザインのピアスがラインナップする。

【詳細】

イー・エムの新作アクセサリー

価格例:

<COLOR STONE SELECT>

・ピアス 11,000円、12,100円

・イヤーカフ 11,000円

※上記商品は受注生産となる。(納期約3週間~1ヶ月・指定日配送不可)

<STUDS and PEARL>

・リング 16,500円

・イヤーカフ 22,000円、25,300円

・ネックレス 30,800円、37,400円

<CHAIN Jewelry>

・ピアス 9,900円、16,500円、30,800円

・イヤーカフ 17,600円

・ネックレス 59,400円

<LOVE Fruit! ~Who ate my apple?~>

・ピアス(リンゴ) 8,800円

・ピアス(サクランボ) 12,100円

・ピアス(イチゴ) 14,300円

※「LOVE Fruit! ~Who ate my apple?~」は先行販売商品。一般販売は、2022年1月を予定。

■期間限定イベント「イー・エムLAB」

開催期間:

・伊勢丹新宿店本館 2階=センターパーク ザ・ステージ#2:2021年9月8日(水)~14日(火)

住所:東京都新宿区新宿3-14-1

・イー・エム表参道店:9月18日(土)~30日(木)

住所:東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館B1階

・ウェブショップ、ゾゾタウン:9月1日(水)~10月31日(日)