J&M デヴィッドソンのコラボアフタヌーンティー、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルで

J&M デヴィッドソン(J＆M DAVIDSON)とのコラボレーションアフタヌーンティー「ストリングス・アフタヌーンティー with J&M デヴィッドソン」が、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルで2021年10月1日(金)から11月30日(金)まで提供される。

■J&M デヴィッドソンとのコラボアフタヌーンティー

英国生まれのJ&M デヴィッドソンとインターコンチネンタルが初のタッグを組む「ストリングス・アフタヌーンティー with J&M デヴィッドソン」では、J&M デヴィッドソンの2021年秋冬コレクションから着想を得た、英国に馴染みのあるメニューを展開する。

■“フリンジ カーニバル”バッグを表現したモンブラン

スイーツは、アイコニックな“フリンジ カーニバル”バッグをモチーフにした「モンブラン」や、コレクションに登場するスミレ柄のオリジナルプリントをデザインした「アップルクランブルタルト」、コレクションのキーカラーであるオリーヴグリーンを取り入れた苺＆ピスタチオのチェック柄ケーキ、ナガノパープルとシャインマスカットを贅沢に使用した英国のグラススイーツ“トライフル”などが並ぶ。

■セイボリーは“イギリスと秋”をテーマに

“イギリスと秋”をテーマにしたセイボリーは、伝統的なイギリス料理“ローストビーフ”やイギリス国旗のデザインから着想を得た“ズワイ蟹のジュレ”、秋トリュフとポルチーニ茸の芳醇な香りが印象的なライスケーキの3種類が揃う。

■ランチプランやテイクアウトプランも

また、「ストリングス・アフタヌーンティー with J&M デヴィッドソン」では、イギリス料理“コテージ・パイ”と一緒に味わうランチプランや、客室でゆっくり楽しむ「プライベート・アフタヌーンティー」、自宅で味わうテイクアウトプランなども用意。多彩なプランの中から希望のスタイルをセレクトして、特別なアフタヌーンティーを楽しむことができる。

【詳細】

「ストリングス・アフタヌーンティー with J&M デヴィッドソン」

提供期間：2021年10月1日(金)～11月30日(金)

場所：ストリングスホテル東京インターコンチネンタル イタリアングリル「メロディア」、カフェ&バー「リュトモス」(ともにホテル26階)

住所：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー

時間：14:00～、16:30～(L.O.)※2時間制

価格：5,380円

メニュー

・スイーツ：モンブラン、アップルクランブルのタルト、サン・セバスチャン、葡萄のトライフル、洋梨の赤ワインコンポート＆チョコレートガナッシュ

・セイボリー：ローストビーフ グラハムトースト、ズワイ蟹のジュレ カブ＆ビーツソース、ポルチーニ茸のライスケーキ 秋トリュフ＆チェダーチーズ、

・スコーン：マロン、アールグレイ クロテッドクリームと無花果ジャムで

・ドリンク：コーヒー、紅茶、ハーブティー、フレーバーティーなど20種以上のセレクションから好きなだけ楽しめる

■ランチ&アフタヌーンティー with J&M デヴィッドソン

場所：イタリアングリル「メロディア」、カフェ&バー「リュトモス」(ともにホテル26階)

時間：11:30～※2時間制

価格：6,600円

■プライベート・アフタヌーンティー

時間：第1部 12:00～、第2部 16:00～※3時間制、月～木曜日の平日限定での提供。

価格：1室 大人4名利用時：9,800円、大人3名利用時：10,500円、大人2名利用時：11,800円、大人1名利用時：15,800円

※上記は、1名・サービス料込の価格

■テイクアウト・アフタヌーンティー J&M デヴィッドソン

受取時間：14:00～19:30※受取希望日前日20:00までの要予約

価格：スタンダード 4,320円、プチ 3,240円

■ナイト・アフタヌーンティー with J&M デヴィッドソン

場所：イタリアングリル「メロディア」、カフェ&バー「リュトモス」(ともにホテル26階)

時間：18:00～※2時間制

価格：7,150円

■STAY＆アフタヌーンティー with J&M デヴィッドソン

価格：プレミアムルーム 1泊1室2名 49,600円～(サービス料込、都民税別途)

※表示料金は特別表記がない限り、別途15％のサービス料が必要。

※提供時間が変更になる場合がある。

※画像はイメージ。

【予約・問い合わせ先】

TEL：03-5783-1258(レストラン予約直通)