

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など

＜国内＞

09:30 サービス業PMI(8月) 43.5

09:30 総合PMI(8月) 45.9



＜海外＞

10:45 中・財新サービス業PMI(8月) 51.3 54.9

10:45 中・財新総合PMI(8月) 53.1

14:00 印・サービス業PMI(8月) 45.4

14:00 印・総合PMI(8月) 49.2

16:00 トルコ・消費者物価指数(8月) 18.75％ 18.95％

17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(8月) 59.7 59.7

17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(8月) 59.5 59.5

18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(7月) -0.4％ 1.5％

21:30 米・非農業部門雇用者数(8月) 80.0万人 94.3万人

21:30 米・失業率(8月) 5.2％ 5.4％

21:30 米・平均時給(8月) 4.0％ 4.0％

22:00 ブ・サービス業PMI(8月) 54.4

22:00 ブ・総合PMI(8月) 55.2

22:45 米・サービス業PMI(8月) 55.2 55.2

22:45 米・総合PMI(8月) 55.4

23:00 米・ISM非製造業景況指数(8月) 62.5 64.1



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》