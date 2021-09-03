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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など

2021年9月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(8月)　　43.5
09:30　総合PMI(8月)　　45.9


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(8月)　51.3　54.9
10:45　中・財新総合PMI(8月)　　53.1
14:00　印・サービス業PMI(8月)　　45.4
14:00　印・総合PMI(8月)　　49.2
16:00　トルコ・消費者物価指数(8月)　18.75％　18.95％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(8月)　59.7　59.7
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(8月)　59.5　59.5
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(7月)　-0.4％　1.5％
21:30　米・非農業部門雇用者数(8月)　80.0万人　94.3万人
21:30　米・失業率(8月)　5.2％　5.4％
21:30　米・平均時給(8月)　4.0％　4.0％
22:00　ブ・サービス業PMI(8月)　　54.4
22:00　ブ・総合PMI(8月)　　55.2
22:45　米・サービス業PMI(8月)　55.2　55.2
22:45　米・総合PMI(8月)　　55.4
23:00　米・ISM非製造業景況指数(8月)　62.5　64.1


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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