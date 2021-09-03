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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(8月) 43.5
09:30 総合PMI(8月) 45.9
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(8月) 51.3 54.9
10:45 中・財新総合PMI(8月) 53.1
14:00 印・サービス業PMI(8月) 45.4
14:00 印・総合PMI(8月) 49.2
16:00 トルコ・消費者物価指数(8月) 18.75％ 18.95％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(8月) 59.7 59.7
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(8月) 59.5 59.5
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(7月) -0.4％ 1.5％
21:30 米・非農業部門雇用者数(8月) 80.0万人 94.3万人
21:30 米・失業率(8月) 5.2％ 5.4％
21:30 米・平均時給(8月) 4.0％ 4.0％
22:00 ブ・サービス業PMI(8月) 54.4
22:00 ブ・総合PMI(8月) 55.2
22:45 米・サービス業PMI(8月) 55.2 55.2
22:45 米・総合PMI(8月) 55.4
23:00 米・ISM非製造業景況指数(8月) 62.5 64.1
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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