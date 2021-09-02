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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：9月2日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
*08:50JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：9月2日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
9月1日-9月5日：Crypto Mastery Summit（オンライン）
9月6日：Blockchain Expo Global（開催地：ロンドン）
9月6日：Finnovex Middle East | Hybrid（開催地：ドバイ）
9月9日：Blockchain in Real Estate（オンライン）
9月9日-9月11日：Chain Plus: Asia NFT & DeFi Conference and Investment Roadshow（オンライン）
9月11日-9月12日：Blockchain, Crypto_Arts & Future of Money Conference 2021（開催地：ラゴス）
9月12日-9月16日：London Digital Assets Week（開催地：ロンドン）
9月14日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間9月15日）
9月16日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間9月17日）
9月20日-9月22日：Mainnet 2021（開催地：ニューヨーク）
9月22日：Cryptocurrency, Blockchain and Bitcoin Conference（開催地：ハリスバーグ）
9月22日-9月23日：Blockchain Expo North America 2021（開催地：サンタクララ）
9月24日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間9月25日午前1時）
9月27日-9月29日：CoinAgenda Europe（開催地：モナコ）
9月28日-9月29日：Club Fest（オンライン）《TY》
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