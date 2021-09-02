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9/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 9/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28451.02、+361.48）
・ナスダック総合指数は上昇（15309.38、+50.15）
・シカゴ日経先物は上昇（28535、大阪比+45）
・VIX指数は低下（16.11、-0.37）
・米原油先物は上昇（68.59、+0.09）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35312.53、-48.20）
・1ドル110円00-10銭
・SOX指数は下落（3399.95、-17.77）
・コロナ変異種の感染拡大
・内閣支持率の低下
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・マネタリーベース（8月）
・日銀営業毎旬報告（8月31日現在）
・モビルスとメディア総研が新規上場
・ユーロ圏生産者物価指数（7月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米貿易収支（7月）
・米非農業部門労働生産性（4-6月）
・米製造業受注（7月）
・欧州外相会合（3日まで）《ST》
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