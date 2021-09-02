

*08:17JST 9/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28451.02、+361.48）

・ナスダック総合指数は上昇（15309.38、+50.15）

・シカゴ日経先物は上昇（28535、大阪比+45）

・VIX指数は低下（16.11、-0.37）

・米原油先物は上昇（68.59、+0.09）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35312.53、-48.20）

・1ドル110円00-10銭

・SOX指数は下落（3399.95、-17.77）

・コロナ変異種の感染拡大

・内閣支持率の低下

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・マネタリーベース（8月）

・日銀営業毎旬報告（8月31日現在）

・モビルスとメディア総研が新規上場

・ユーロ圏生産者物価指数（7月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米貿易収支（7月）

・米非農業部門労働生産性（4-6月）

・米製造業受注（7月）

・欧州外相会合（3日まで）《ST》