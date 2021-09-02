関連記事
NY外為：ユーロ・スイス底堅い展開、SNBの介入観測も
記事提供元：フィスコ
*02:57JST NY外為：ユーロ・スイス底堅い展開、SNBの介入観測も
NY外為市場でユーロ・スイスは朝方1.0850フランまで上昇後も1.0840フランで底堅い展開となった。欧州中央銀行（ECB）の高官が高インフレで、早期の刺激策削減の必要性を主張したためユーロ買いが優勢となったが、一部では、スイス国立銀行がフラン高是正介入を続けているとの指摘も見られる。
ドル・スイスはドル売りの流れを受けて0.9178フランから0.9139フランまで下落。フラン円から120円42銭まで上昇した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる 9/ 2 04:40
- NY外為：ドル伸び悩む、米雇用統計の発表控え 9/ 2 01:27
- NY外為：ユーロ買い優勢、独連銀総裁がインフレ見通しの上方リスクに言及 9/ 2 00:44
- 【市場反応】米8月ISM製造業景況指数、予想外に上昇、ドル買戻し強まる 9/ 1 23:22
- NY外為：ドル・円一時109円台、米 10年債利回りが1.3％割れ、ADP冴えず 9/ 1 22:17