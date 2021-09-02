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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2021年9月2日 04:40

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記事提供元：フィスコ


*04:40JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場は1年物を除いて、オプション買いが一段と強まった。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.27 %⇒5.39％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.47 %⇒5.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.72 %⇒5.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.13 %⇒6.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.23%⇒＋0.19％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.37 %⇒＋0.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.50 %⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.65 %⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）《KY》

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