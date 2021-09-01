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【M&A速報：2021/09/01（1）】アスパラントグループ、三菱商事子会社の興人フィルム&ケミカルズを買収
*12:19JST 【M&A速報：2021/09/01（1）】アスパラントグループ、三菱商事子会社の興人フィルム&ケミカルズを買収
■アスパラントグループ、三菱商事<8058>子会社の興人フィルム&ケミカルズを買収
■アジア開発キャピタル<9318>、東京機械製作所<6335>経営陣との面談結果等を発表
■バリュエンスHD<9270>子会社のバリュエンスジャパン、バリュエンスアート&アンティークスを吸収合併
■シェアサイクルサービス「チャリチャリ(Charichari)」運営のneuet、えんHDを引受先として第三者割当増資を実施
■サンフロンティア不動産<8934>、ロボティクス×AIで社会課題の解決を目指すセンシンロボティクスと資本業務提携
■カメイ<8037>、シンガポールの青果輸入卸販売のEGグループを買収へ
■INCJ、次世代DNAシークエンサー開発のクオンタムバイオシステムズ解散決議により同社への支援決定を撤回
■パーソナルトレーニング事業のチキンジム、スポーツビジネス領域で個人・法人向け人材・教育・PRサービス展開のHALF TIMEに出資
■家庭用プラズマエアシャワー美顔器開発の傳心堂(DENSHINDO)、資金調達を実施
■YouTuber等インフルエンサーエージェント事業のアナライズログ、朝日放送テレビと配信事業で資本業務提携
■コスプレイヤーをファンがサポートするためのプラットフォーム「Otasuke!」展開のOtaCute、第三者割当増資を実施
■七十七キャピタル2号ファンド、微細藻類・関連商品製造業のイービス藻類産業研究所に出資
■「エステプロ・ラボ」ブランド展開のプロラボHD、マグマスパジャパンから溶岩浴スタジオ「INSEA」を承継
■アバターアプリ「ポケコロ」等展開のココネの子会社cocone connect、ジークレストからアバターサービス「セルフィ」を承継
■中央魚類<8030>、持ち分法適用会社である東京北魚の保有株全てを同社に譲渡
■アイセイ薬局、東京都青梅市の調剤薬局1店舗を慶事会に譲渡
■ICTインフラ提供の富士通エフサス、カスタマサービス子会社を再編・統合
■ダイサン<4750>、土木工事積算システム「土木マスター」提供のシステムイン国際を買収
■Global Hiring Tech企業のfreecracy、Bridge Roundで資金調達を実施
■A&KCソリューションズ、「A&KCメザニン・ファイナンス1号投資事業有限責任組合」を125.17億円に増額
■メディアリサイクル店「駿河屋」運営のエーツー、UDSコーポレート・メザニン4号投資事業有限責任組合を引受先として増資を実施
■WEBマーケティングに必要なクリエイティブ制作サービス「AIR Design」提供のガラパゴス、シリーズAで約11億円の資金調達を実施
■サプライチェーンリスク管理プラットフォーム運営のResilire、1.5億円の資金調達を実施
■ライフパートナーAIアプリ「PATONA」運営のCapex、総額1.3億円の資金調達を実施
■日本管財<9728>、ヒューマントラストキャピタル傘下でBPO事業のネオトラストを買収
■JMDC<4483>、医師同士の質問解決プラットフォーム「AntaaQA」提供のアンターを買収
■ニチレイ<2871>、献立自動生成アプリ「me:new」運営のミーニューを買収 食の好み分析に基づくデータサービス事業を推進
■北日本紡績<3409>、プラスチックリサイクル再生販売等の東樺化成からプラスチックペレット製造販売事業を承継
■パーク24<4666>、韓国で24時間無人時間貸駐車場を展開するGS PARK24の保有株50％全てを譲渡
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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