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ダイコク電機 ストップ高買い気配、業績上方修正や株主優待再開を発表
記事提供元：フィスコ
*09:41JST ダイコク電機---ストップ高買い気配、業績上方修正や株主優待再開を発表
ダイコク電機<6430>はストップ高買い気配。前日に上半期業績予想の上方修正を発表、営業利益は従来の2億円から6.5億円にまで引き上げ、前年同期は2.2億円の赤字であった。情報公開端末「REVOLA」など主力製品の販売が堅調に推移、業務改善や効率化の推進効果なども上振れ要因に。年間配当金も40円から55円に引き上げている。また、株主優待の再開も発表、保有株数や保有期間ごとにQUOカードを贈呈する。《TY》
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