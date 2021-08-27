

*17:41JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は152円12銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円15銭 高値152円17銭 安値152円09銭 引け152円12銭

売買高総計13515枚

2年 427回 -0.130％

5年 148回 -0.115％

10年 363回 0.020％

20年 177回 0.400％

債券先物9月限は、152円15銭で取引を開始。前日NY市場で米地区連銀総裁らの年内の緩和縮小開始を支持する発言で米長期金利が上昇したことを受けて、売りが優勢になり、152円17銭から152円09銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.23％、10年債は1.34％、30年債は1.94％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.41％、英国債は0.60％、オーストラリア10年債は1.18％、NZ10年債は1.79％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・7月個人所得（前月比予想：+0.3％、6月：+0.1％）

・21:30 米・7月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.4％、6月：+1.0％）

・21:30 米・7月コアPCE価格指数（前年比予想：+3.6％、6月：+3.5％）

・21:30 米・7月卸売在庫速報値（前月比予想：+1.0％、6月：+1.1％）

・23:00 米・8月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：70.8、速報値：70.2）

・23:00 パウエル米FRB議長オンライン講演（年次経済シンポジウム、経済見通し）《KK》