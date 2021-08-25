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前日に動いた銘柄 part1 JTOWER、東邦アセチレン、レーザーテックなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 JTOWER、東邦アセチレン、レーザーテックなど
銘柄名<コード>24日終値⇒前日比
日本ケミコン<6997> 2192 +97
三菱UFJモルガン・スタンレー証券による目標株価引き上げを引き続き材料視。
リンクアンドモチベーション<2170> 1055 +61
好決算発表以降に上昇基調強め年初来高値更新。
ファーマフーズ<2929> 2912 +142
下げ一巡感で売り方の買い戻しか。
JTOWER<4485> 8200 +750
日足一目均衡表での雲上抜けで上昇に弾みつく。
東邦アセチレン<4093> 1932 +400
医療用酸素の需要拡大思惑が続く。
エアトリ<6191> 2510 +169
米国でのワクチン正式承認が旅行関連などの期待材料に。
乾汽船<9308> 2072 +211
中小型海運株にも目先の調整一巡感強まる。
明治海運<9115> 687 +50
大手海運株高で中小型海運株にもリバウンドの動き。
三菱製鋼<5632> 1226 +130
株価急伸前の水準まで調整から押し目買い優勢。
タカショー<7590> 1129 +86
業績上方修正や増配の発表を好感。
ジェイリース<7187> 1857 +95
高値更新であらためて買い戻し優勢か。
名村造船所<7014> 243 +12
中小型海運株の反発が刺激となる形に。
ラウンドワン<4680> 1197 +72
アフターコロナ関連株の上昇に連れ高。
パーク24<4666> 2049 +141
4月安値接近割り込まずに反発でリバウンド期待。
レーザーテック<6920> 20670 +1280
米SOX指数の上昇で半導体関連も高い。
新光電気工業<6967> 3480 +195
半導体関連株高で押し目買いが強まる。
エイチ・アイ・エス<9603> 2347 +133
米ワクチン正式承認手掛かりに旅行関連株高の流れ。
ケイアイスター不動産<3465> 5130 -730
公募増資など実施による希薄化や需給悪化を警戒。
昭和電工<4004> 2506 -267
公募増資実施などによる株式価値の希薄化を嫌気。
ダブルスタンダード<3925> 7340 -410
23日の株価急伸の反動で利食い売り優勢。
ヤマハ発動機<7272> 2565 -156
ヤマハの保有株売却伝わり目先の需給悪化懸念。《FA》
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