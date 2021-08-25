

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 JTOWER、東邦アセチレン、レーザーテックなど

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

日本ケミコン<6997> 2192 +97

三菱UFJモルガン・スタンレー証券による目標株価引き上げを引き続き材料視。

リンクアンドモチベーション<2170> 1055 +61

好決算発表以降に上昇基調強め年初来高値更新。

ファーマフーズ<2929> 2912 +142

下げ一巡感で売り方の買い戻しか。

JTOWER<4485> 8200 +750

日足一目均衡表での雲上抜けで上昇に弾みつく。

東邦アセチレン<4093> 1932 +400

医療用酸素の需要拡大思惑が続く。

エアトリ<6191> 2510 +169

米国でのワクチン正式承認が旅行関連などの期待材料に。

乾汽船<9308> 2072 +211

中小型海運株にも目先の調整一巡感強まる。

明治海運<9115> 687 +50

大手海運株高で中小型海運株にもリバウンドの動き。

三菱製鋼<5632> 1226 +130

株価急伸前の水準まで調整から押し目買い優勢。

タカショー<7590> 1129 +86

業績上方修正や増配の発表を好感。

ジェイリース<7187> 1857 +95

高値更新であらためて買い戻し優勢か。

名村造船所<7014> 243 +12

中小型海運株の反発が刺激となる形に。

ラウンドワン<4680> 1197 +72

アフターコロナ関連株の上昇に連れ高。

パーク24<4666> 2049 +141

4月安値接近割り込まずに反発でリバウンド期待。

レーザーテック<6920> 20670 +1280

米SOX指数の上昇で半導体関連も高い。

新光電気工業<6967> 3480 +195

半導体関連株高で押し目買いが強まる。

エイチ・アイ・エス<9603> 2347 +133

米ワクチン正式承認手掛かりに旅行関連株高の流れ。

ケイアイスター不動産<3465> 5130 -730

公募増資など実施による希薄化や需給悪化を警戒。

昭和電工<4004> 2506 -267

公募増資実施などによる株式価値の希薄化を嫌気。

ダブルスタンダード<3925> 7340 -410

23日の株価急伸の反動で利食い売り優勢。

ヤマハ発動機<7272> 2565 -156

ヤマハの保有株売却伝わり目先の需給悪化懸念。《FA》