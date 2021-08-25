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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など

2021年8月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
10:30　中村日銀審議委員が宮崎県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
14:00　景気先行CI指数(6月)　　104.1
14:00　景気一致指数(6月)　　94.0
15:00　工作機械受注(7月)　　93.4％


新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)


＜海外＞
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　1.35％
17:00　独・IFO企業景況感指数(8月)　100.2　100.8
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(8月)　　0.72％
21:30　ブ・経常収支(7月)　14.00億ドル　27.91億ドル
21:30　ブ・海外直接投資(7月)　30.00億ドル　1.75億ドル
21:30　米・耐久財受注(7月)　-0.1％　0.8％


国際ゲーム見本市「ゲームズコム」(27日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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