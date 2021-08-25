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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
10:30 中村日銀審議委員が宮崎県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
14:00 景気先行CI指数(6月) 104.1
14:00 景気一致指数(6月) 94.0
15:00 工作機械受注(7月) 93.4％
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 1.35％
17:00 独・IFO企業景況感指数(8月) 100.2 100.8
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(8月) 0.72％
21:30 ブ・経常収支(7月) 14.00億ドル 27.91億ドル
21:30 ブ・海外直接投資(7月) 30.00億ドル 1.75億ドル
21:30 米・耐久財受注(7月) -0.1％ 0.8％
国際ゲーム見本市「ゲームズコム」(27日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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