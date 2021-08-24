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キッズバイオ 年初来高値、新株予約権の大量行使で希薄化懸念後退／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:29JST <4584> キッズバイオ 786 +13
年初来高値。20年4月8日に発行した第3回無担保転換社債型新株予約権の大量行使があったと発表している。1.00億円（発行総額の16.67％）が権利行使され、23万3100株が交付された。残存額は1.00億円。大量行使を受けて将来の株式価値の希薄化懸念が後退したほか、株価が最近の急騰を受けて一時節目の800円台を付けたことも投資家の買い意欲を刺激しているようだ。《FA》
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