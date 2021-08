ノジェス新作“お守り”ジュエリー、ポジティブメッセージを刻印したバーネックレス

ノジェス(NOJESS)から、ポジティブなメッセージ入りの新作ネックレスが登場。2021年8月20日(金)より、全国ノジェス店舗などで順次発売される予定だ。

■ポジティブなメッセージ入り“お守り”ネックレス

ノジェスの新作は、「EVERYTHING IS FUNNY, IF YOU CAN LAUGH AT IT.」の文字を刻印したバータイプのネックレス。シンプルなデザインにポジティブなメッセージをのせたネックレスは、デイリーに身に着けることができる“お守り”ジュエリーとして活躍してくれそう。

バリエーションは、洗練された印象のシルバータイプと、華やかなK10イエローゴールドタイプの2種類。同デザインのリングやブレスレットも展開されているので、合わせてコーディネートを楽しむのも良いかもしれない。

■【詳細】

ノジェス 新作ネックレス

発売日:2021年8月20日(金)~順次発売予定

販売店舗:全国ノジェス店舗、公式オンラインストア

価格:

・silver 13,200円

・K10YG 26,400円

【問い合わせ先】

ノジェス

TEL:0800-300-3315