

*08:23JST ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ225.96ドル高（速報）、原油先物1.36ドル安

【 米国株式 】

ダウ30種平均

現在値：35120.08

前日比：+225.96

ナスダック

現在値：14714.66

前日比：+172.87

S&P500

現在値：4441.67

前日比：+35.87

SOX指数

現在値：3256.50

前日比：+20.63

CME225先物 (ドル建て）

現在値：27270

大証比：+260

大証225先物

現在値：27240

前日比：+230

【 為替 】

ドル・円

現在値：109.78

前日比：+0.04

ユーロ・ドル

現在値：1.1698

前日比：+0.0023

ユーロ・円

現在値：128.44

前日比：+0.30

ドル指数

現在値：93.46

前日比：-0.11

【 債券 】

2年債利回り

現在値：0.22

前日比：+0.00

10年債利回り

現在値：1.26

前日比：+0.01

30年債利回り

現在値：1.87

前日比：-0.00

日米金利差（10年債）

現在値：1.24

前日比：+0.02

【 商品／先物 】

原油先物

現在値：62.14

前日比：-1.36

金先物

現在値：1784.0

前日比：+0.9

銅先物

現在値：412.3

前日比：+7.9

CRB商品指数

現在値：206.96

前日比：-2.10

【 欧州株式 】

英FT100

現在値：7087.90

前日比：+29.04

独DAX

現在値：15808.04

前日比：+42.23

仏CAC40

現在値：6626.11

前日比：+20.22《YN》