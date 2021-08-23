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ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ225.96ドル高（速報）、原油先物1.36ドル安
記事提供元：フィスコ
*08:23JST ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ225.96ドル高（速報）、原油先物1.36ドル安
【 米国株式 】
ダウ30種平均
現在値：35120.08
前日比：+225.96
ナスダック
現在値：14714.66
前日比：+172.87
S&P500
現在値：4441.67
前日比：+35.87
SOX指数
現在値：3256.50
前日比：+20.63
CME225先物 (ドル建て）
現在値：27270
大証比：+260
大証225先物
現在値：27240
前日比：+230
【 為替 】
ドル・円
現在値：109.78
前日比：+0.04
ユーロ・ドル
現在値：1.1698
前日比：+0.0023
ユーロ・円
現在値：128.44
前日比：+0.30
ドル指数
現在値：93.46
前日比：-0.11
【 債券 】
2年債利回り
現在値：0.22
前日比：+0.00
10年債利回り
現在値：1.26
前日比：+0.01
30年債利回り
現在値：1.87
前日比：-0.00
日米金利差（10年債）
現在値：1.24
前日比：+0.02
【 商品／先物 】
原油先物
現在値：62.14
前日比：-1.36
金先物
現在値：1784.0
前日比：+0.9
銅先物
現在値：412.3
前日比：+7.9
CRB商品指数
現在値：206.96
前日比：-2.10
【 欧州株式 】
英FT100
現在値：7087.90
前日比：+29.04
独DAX
現在値：15808.04
前日比：+42.23
仏CAC40
現在値：6626.11
前日比：+20.22《YN》
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