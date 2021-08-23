関連記事
8/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:19JST 8/23
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（35120.08、+225.96）
・ナスダック総合指数は上昇（14714.66、+172.88）
・シカゴ日経先物は上昇（27260、大阪比+250）
・1ドル109円70-80銭
・SOX指数は上昇（3256.50、+20.63）
・VIX指数は低下（18.56、-3.11）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27013.25、-267.92）
・米原油先物は下落（62.14、-1.36）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・全国百貨店売上高（7月）
・独製造業PMI（8月）
・ユーロ圏PMI（8月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）
・米製造業PMI（8月）
・米中古住宅販売件数（7月）
・ブラジル消費者物価指数（先週）
・ウクライナ「クリミア・プラットフォーム」首脳会議《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 8/24の強弱材料 8/24 08:17
- 今日の注目スケジュール：東京パラリンピック開幕、独GDP改定値、米新築住宅販売件数など 8/24 06:30
- 今日の注目スケジュール：全国百貨店売上高、サービス業PMI、米中古住宅販売件数など 8/23 06:30
- 8/20の強弱材料 8/20 08:15
- 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、加小売売上高など 8/20 06:30