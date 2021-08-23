

*08:19JST 8/23

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（35120.08、+225.96）

・ナスダック総合指数は上昇（14714.66、+172.88）

・シカゴ日経先物は上昇（27260、大阪比+250）

・1ドル109円70-80銭

・SOX指数は上昇（3256.50、+20.63）

・VIX指数は低下（18.56、-3.11）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27013.25、-267.92）

・米原油先物は下落（62.14、-1.36）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・全国百貨店売上高（7月）

・独製造業PMI（8月）

・ユーロ圏PMI（8月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）

・米製造業PMI（8月）

・米中古住宅販売件数（7月）

・ブラジル消費者物価指数（先週）

・ウクライナ「クリミア・プラットフォーム」首脳会議《ST》